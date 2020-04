Final Fantasy 7 Remake parte 2: periodo di uscita, storia e quante parti sono previste secondo Nomura e Kitase

Final Fantasy 7 Remake parte 2 è già in lavorazione e uscirà sul mercato il prima possibile, in base a quanto riferito dal director Tetsuya Nomura e dal producer Yoshinori Kitase all'interno della nuova intervista contenuta all'interno del volume "Ultramania", dalla quale emergono anche alcuni vaghi dettagli sulla storia e la struttura del nuovo capitolo, che a quanto pare non vuole sviare troppo dall'originale, ma anche il fatto che gli autori non sappiano dire ancora quante parti sono previste per completare il gioco.

Il problema è che, a quanto pare, il lavoro dev'essere ancora ben organizzato all'interno di Square Enix: in base a quanto riferito da Tetsuya Nomura, se lo sviluppo viene suddiviso tra team più grandi che devono occuparsi di parti più ampie del gioco, lo sviluppo richiederà più tempo di quanto potrebbe richiedere se venisse spezzettato in parti più piccole assegnate a team ridotti.

Insomma, Nomura vorrebbe lanciare Final Fantasy 7 Remake parte 2 il prima possibile ma c'è da considerare anche l'organizzazione di Square Enix e gli altri lavori che devono essere portati avanti all'interno della compagnia, dunque non è facile fare una previsione precisa al momento.

Questo significa che Final Fantasy 7 Remake potrebbe essere diviso in più di due parti e che di fatto gli stessi autori non sappiano nemmeno da quante parti potrebbe essere composto il gioco completo, al momento, considerando che la questione è ancora tutta da stabilire all'interno di Square Enix.

Yoshinori Kitase, da parte sua, ha riferito qualcosa sulla storia della seconda parte del gioco, che a quanto pare non divagherà molto dall'originale. Come riferito dal producer, anche la prima parte è abbastanza fedele al Final Fantasy 7 originale ma contiene una modifica inaspettata che ha fatto peraltro anche piuttosto discutere, tuttavia per la prossima parte non c'è l'intenzione di discostarsi troppo da quanto è stato narrato nell'originale.

Per il momento, potete fare il punto della situazione con lo speciale su cosa sappiamo sulla seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, il cui periodo d'uscita era emerso nei giorni scorsi da un leak alquanto dubbio.