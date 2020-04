FIFA 20, Sergio Aguero velatamente polemico: bisogna pagare per avere buoni giocatori in FUT

FIFA 20 e in particolare FIFA Ultimate Team, ovvero il celebre FUT, ha nella questione delle micro-transazioni uno degli oggetti più ricorrenti di polemica a causa della gestione imposta dal publisher ai pacchetti di giocatori, ma se a protestare in qualche modo è Sergio Aguero, ovvero uno dei protagonisti stessi del gioco essendo uno dei calciatori più in vista al suo interno, la cosa si fa particolarmente interessante.

A dire il vero, quella di Aguero è una polemica velata, ma che lascia intendere come il calciatore argentino conosca piuttosto bene le dinamiche interne di FIFA 20, probabilmente per averlo giocato a lungo. "Se volete delle carte importanti, dovete avere i FIFA Point e dovete tirare fuori la carta di credito per acquistare i pacchetti", ha affermato Aguero nel corso di uno streaming su Twitch. "Non aspettatevi qualcosa da EA perché non vi daranno nulla gratis".

Il notevole cinismo della frase di Aguero è in effetti una rappresentazione molto realistica della situazione di FIFA Ultimate Team ed è notevole che un calciatore così in vista e rappresentato all'interno di FIFA 20 stesso ne parli con una chiarezza che risulta disarmante.

Non è dunque una protesta vera e propria quella dell'attaccante del Manchester City ma è chiaro che un'affermazione così netta lascia intendere la sua visione su FUT, ovvero che si tratta sostanzialmente di un pay-to-win dove il pagamento dei pacchetti è necessario per poter contare su una buona squadra competitiva.

Da notare, peraltro, come in una foto scattata alla sua postazione da gioco (riportata qui sotto) si noti come Aguero utilizzi uno dei trofei da "giocatore del mese" della Premier League per sorreggere la PS4 Camera, creando uno strano mix tra realtà quotidiana di un calciatore affermato e finzione calcistica videoludica.

Nel frattempo, FIFA 20 continua ad essere tra i giochi più venduti in Italia, mentre il gioco è protagonista in questi giorni della simpatica iniziativa Stay and Play Cup.