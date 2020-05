Fortnite, deltaplano Dragacorno pay to win? Epic Games lo rimuove, modifica e rimborsa i giocatori

Nelle ultime ore una nuova, significativa polemica ha coinvolto un oggetto di gioco di Fortnite Capitolo 2: il deltaplano Dragacorno di Deadpool. Non solo è stato accusato di essere un oggetto pay to win, ma gli sviluppatori stessi hanno confermato i timori dei giocatori. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Il deltaplano Dragacorno è stato aggiunto su Fortnite Capitolo 2 nei primi mesi di aprile 2020, proposto in vendita nel set degli oggetti cosmetici di Deadpool. Il fatto è che gli oggetti dovrebbero essere per natura soltanto questo: belli da vedere, ma senza fornire vantaggi a livello di gameplay. Differente il caso di questo deltaplano, che a causa della sua animazione renderebbe chi lo usa molto difficile da vedere durante le fasi di volo, e di conseguenza più ostico da colpire.

Dopo lamentele e lamentele soprattutto da parte dei pro player, Epic Games ha rimosso il deltaplano dalla playlist competitiva (Arena), sostituendolo con uno di default. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso di modificarlo definitivamente; tutti gli acquirenti potranno scegliere di ottenere un rimborso, per un certo periodo di tempo (anche se hanno esaurito i propri token/gettoni di rimborso su Fortnite).

Ecco un video che mostra il deltaplano Dragacorno in azione: avevate già fatto caso alle sue potenzialità impreviste a livello di gameplay?

Is that a bear... dressed up as Deadpool... riding a Dragacorn? That's awesome! Where can you get one of those you ask?

(Hint, it's the Item Shop.) pic.twitter.com/6gzayh3mBk