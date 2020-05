Assassin's Creed Valhalla e polemiche sul gameplay di Xbox Series X, la risposta del creative director

Assassin's Creed Valhalla e soprattutto il suo gameplay era forse l'ospite più atteso dell'evento Inside Xbox di ieri, dunque è stato successivamente anche uno dei principali bersagli delle polemiche sull'assenza di gameplay effettivo in quanto mostrato all'evento, spingendo il creative director a rispondere nel merito.

Ashraf Ismail di Ubisoft ha dunque affrontato la questione su Twitter, rispondendo ai commenti di vari utenti. "Giustamente vi aspettavate di vedere di più oggi", ha scritto il creative director di Assassin's Creed Valhalla, "abbiamo una lunga campagna di marketing davanti a noi, vedrete il gameplay in maniera approfondita e un bel po' di informazioni prossimamente sul gioco", ha affermato.

Insomma, lo sviluppatore ha fatto capire che siamo ancora all'inizio, in linea con il principio già reso noto nelle ore precedenti all'evento di mantenere le aspettative sotto controllo, perché evidentemente non è ancora il momento di vedere tutto quello che c'è da vedere.

D'altra parte Ubisoft ha altre occasioni per mostrare Assassin's Creed Valhalla e probabilmente il gioco tornerà anche negli altri appuntamenti Microsoft del fitto programma di avvicinamento a Xbox Series X. "Grazie per il vostro entusiasmo e passione! Siate pazienti con noi, ne varrà la pena!"

Il video di gameplay su Xbox Series X mostrato ieri per Assassin's Creed Valhalla era in effetti soprattutto una sorta di video in-engine, ma non proprio uno spezzone di gioco giocato, come successo per praticamente tutti gli altri titoli presentati. La questione ha scatenato varie polemiche e pioggia di dislike sulla presentazione, spingendo peraltro Aarong Greenberg di Microsoft a scusarsi per aver alimentato aspettative sbagliate sull'Inside Xbox.

Hello all❤️

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!🙂