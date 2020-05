Xbox Series X: Aarong Greenberg di Microsoft si scusa per aver alimentato aspettative sbagliate sull'Inside Xbox

L'Inside Xbox di ieri è stato uno show veramente ricco di titoli per Xbox Series X, ma sta ricevendo numerose critiche da parte degli utenti per non aver praticamente mostrato del gameplay effettivo come era stato annunciato e di questo Aaron Greenberg di Microsoft si è scusato attraverso Twitter.

Dopo la pioggia di dislike e le numerose proteste, Greenberg è tornato su Twitter con una sorta di mea culpa: "Se non avessimo detto nulla e semplicemente mostrato l'Inside Xbox di maggio come abbiamo fatto il mese scorso, immagino che le reazioni sarebbero state differenti", ha scritto il responsabile marketing della divisione Xbox di Microsoft. "Chiaramente abbiamo stabilito delle aspettative sbagliate ed è colpa nostra. Apprezziamo tutti i feedback e vi assicuriamo che prenderemo nota di tutto per imparare ulteriormente come team".

A dire il vero le polemiche si dividono tra coloro che sostengono la mancata corrispondenza tra i contenuti dell'Inside Xbox rispetto a quanto era stato pubblicizzato, ovvero l'assenza di gameplay, e in questo caso sono effettivamente condivisibili, e chi si lamenta semplicemente dell'assenza di giochi "grossi", cosa che dimostra forse delle aspettative eccessive in generale, considerando la quantità di titoli mostrati e la varietà delle produzioni prese in esame.

D'altra parte, è anche vero che l'evento era stato preannunciato semplicemente da un tweet e da qualche menzione sul blog ufficiale di Microsoft e la cassa di risonanza di internet ha reso il tutto forse molto più grande di quello che era effettivamente previsto.

In ogni caso, resta valida la polemica per quanto riguarda l'assenza di gameplay, che un po' tutti si aspettavano in particolare per quanto riguardava Assassin's Creed Valhalla, il cui gameplay era stato annunciato per ieri dalla stessa Ubisoft, salvo correggere parzialmente l'affermazione in corsa, ma quando ormai il danno era fatto.

Il prossimo appuntamento nel programma di un evento ogni mese fino al lancio di Xbox Series X è previsto per giugno e dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla console e i servizi, mentre per luglio ci sarà l'altro evento di presentazione sul software, in questo caso incentrato soprattutto sulle produzioni esclusive first party degli Xbox Game Studios.