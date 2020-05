Xbox Series X: giochi in arrivo da oltre 140 team e publisher third party

Tra le informazioni emerse su Xbox Series X nel corso dell'evento Inside Xbox di ieri c'è anche l'enorme quantità di partner third party già impegnata sulla console next gen di Microsoft, che conta su giochi in arrivo da parte di oltre 140 team e publisher.

Si tratta di etichette di grosso calibro e team minori, in sostanza quasi la totalità dei nomi noti nell'industria videoludica, che portano a produzioni tripla A e titoli indie previsti già per Xbox Series X, anche in netta continuità con l'ambiente di sviluppo Xbox One e PC.

D'altra parte, l'assenza di stacchi netti data anche dalla compatibilità allargata tra la generazione attuale e la next gen favorisce l'allargamento della platea di giochi disponibili e sviluppatori che possono offrire i propri titoli su Xbox Series X.

Potete vedere un elenco completo dei loghi riferiti a team e publisher che sono già impegnati su Xbox Series X nelle immagini riportate qui sotto, pubblicate da WCCFTech e tratte dall'Insider Xbox di ieri, tanto per dare un'idea della quantità di compagnie al lavoro su Xbox Series X e conseguentemente di giochi per Xbox Series X, anche se non è chiaro se siano tutti pronti già al momento con qualche progetto in corso sulla piattaforma Microsoft.

Il sistema Smart Delivery ovviamente semplifica molto le cose, in quanto crea un'offerta unificata consentendo agli utenti di acquistare i titoli una volta e ottenere la versione ottimizzata per la propria piattaforma in maniera automatica, sia questa Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X o PC, dunque anche questo amplia la platea di sviluppatori e giochi potenzialmente in arrivo sulla next gen Microsoft.