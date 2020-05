Xbox Series X: Scorn e The Medium sono esclusive console e solo su next gen

Scorn e The Medium, due dei giochi più interessanti tra quelli presentati ieri nell'Inside Xbox, sono effettivamente esclusive console Xbox Series X e usciranno solo sulla piattaforma next gen di Microsoft, oltre che su PC.

Nel trambusto dei numerosi titoli annunciati durante la presentazione di ieri, alcuni particolari potrebbero non essere emersi con sufficiente chiarezza, tra questi le piattaforme di riferimento di alcuni dei giochi. Vale dunque la pena di chiarire che Scorn e The Medium, per esempio, usciranno solo su PC e Xbox Series X, dunque non si tratta di titoli cross-gen ma esclusivamente next gen, legati alla nuova console Microsoft da un rapporto di "esclusiva console", ovvero previsti solo su Xbox Series X e PC.

Ovviamente potrebbe trattarsi di esclusiva temporale, questo non è dato saperlo al momento, ma gli sviluppatori parlano solo di partnership esclusiva che li rende delle esclusive Microsoft e soltanto su next gen.

Si tratta, peraltro, di due giochi particolarmente interessanti tra quelli presentati nel corso dell'Inside Xbox di ieri. Scorn è un horror con elementi ancora difficili da definire ma caratterizzato da uno stile che richiama fortemente quello di H.R. Giger, il celebre artistica che ha dato vita all'immaginario di Alien, ed è tornato a mostrarsi ieri con un nuovo trailer.

The Medium è anch'esso un horror, più tendente al genere psicologico, annunciato con un trailer da Bloober Team e risultante anche da una collaborazione con Akira Yamaoka, autore delle musiche di Silent Hill, per quanto riguarda la colonna sonora.

Something that got lost a bit in today's busy news cycle

2 games from Inside Xbox, Scorn and The Medium are both next-gen / PC only (no cross-gen) and also console exclusive to Xbox Series X

Pretty interesting info and surprised that wasn't highlighted more pic.twitter.com/9onVnMmAvO