The Medium annunciato con un trailer da Bloober Team per PC e Xbox Series X

The Medium è stato annunciato da Bloober Team con un trailer durante l'evento di oggi: il gioco uscirà in autunno nelle versioni PC e Xbox Series X.

"Ognuno dei nostri giochi vanta un tema principale che ne guida il design creativo e tecnico", ha scritto il team autore di Blair Witch e Layers of Fear. "In The Medium ci focalizziamo sulla prospettiva e la percezione."

"Quando cambiate punto di vista, scoprite che le cose sono più complicate e sfaccettate rispetto a ciò che pensavate", ha dichiarato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team. "The Medium è il nostro progetto più ambizioso e non vediamo l'ora di potervi mostrar come vogliamo portare questo concept in un horror psicologico."

Alla colonna sonora di The Medium lavorano Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski.

"La presenza di una leggenda come Akira Yamaoka, universalmente noto per la serie Silent Hill, è un sogno che si realizzza. Siamo stati ispirati da tanti dei giochi a cui ha lavorato e siamo entusiasti di poter contribuire a realizzarne un altro con The Medium."