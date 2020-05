Call of The Sea, annunciato con trailer un adventure in stile Lovecraft per Xbox Series X su Xbox Game Pass

Call of the Sea è una delle novità annunciate nel corso dell'Inside Xbox di oggi, in arrivo su Xbox Series X e presentato con un interessante trailer a carattere narrativo che ha comunque mostrato anche qualcosa del gioco vero e proprio.

Ambientato negli anni 30, in un'ambientazione del Sud del Pacifico, Call of the Sea è un'avventura che richiama un po' alcune atmosfere lovecraftiane ma inserite all'interno di uno scenario alquanto esotico. Protagonista della storia è Norah, che si ritrova a vestire i panni dell'avventuriera per ritrovare il marito scomparso nella zona del Pacifico.

Arrivata in una strana isola tropicale apparentemente senza nome e sconosciuta, le ricerche la porteranno a scoprire ciò che rimane di un'antica civiltà, scomparsa in seguito a un evento inquietante.

Call of the Sea si presenta come un adventure caratterizzato da enigmi da risolvere e molta esplorazione, in cui il sovrannaturale sembra celarsi dietro alla superficie lussureggiante della natura incontaminata dell'isola apparentemente deserta.

Tra le caratteristiche del gioco troviamo una base narrativa particolarmente sviluppata, enigmi da risolvere e puzzle e una caratterizzazione particolarmente profonda della protagonista, a quanto pare. L'uscita di Call of the Sea è prevista nel tardo 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X e il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass.