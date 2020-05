Chorus per Xbox Series X e PS5, nuovo sparatutto fantascientifico annunciato in trailer da Deep Silver

Chorus è una delle novità assolute presentate nel corso dell'Inside Xbox di oggi per Xbox Series X ma in arrivo a quanto pare anche su PS5, dunque un gioco next gen da parte di Fishlabs e Deep Silver atteso anche su PC e mostrato con un primo trailer.

Chorus è uno sparatutto con elementi action caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica particolarmente dark come stile, ma molto interessante per varie scelte tecniche e stilistiche.

Anche Chorus, come altri titoli annunciati per Xbox Series X, sfrutta il sistema Smart Delivery, ovvero è sufficiente l'acquisto di una versione per ottenere l'edizione ottimizzata per la propria piattaforma tra Xbox Series X, Xbox One, Xbox One X e PC, con riconoscimento e download automatico.

In Chorus assumiamo il controllo di Nara, la protagonista della storia: si tratta di una ex-appartenente a un misterioso culto nonché abile pilota di caccia spaziali dotata di un passato molto burrascoso e oscuro. Ad accompagnarla c'è Forsaken, un'intelligenza artificiale cosciente che la supporta come alleato.

Il gioco è un single player incentrato sulla narrazione, che ci vede accompagnare i protagonisti nella loro storia di scoperta e redenzione, cercando di svelare i retroscena più oscuri del loro passato e acquisendo nuove tecnologie e armi per proseguire.

La struttura del gioco richiama i classici sparatutto spaziali a base di navi, ma in questo caso con diversi innesti moderni e più profondi e complessi. Su Xbox Series X, Chorus si presenta caratterizzato da grafica in 4K con ray tracing a 60 frame al secondo, l'uscita è prevista per il 2021.