Second Extinction annunciato per Xbox Series X, One e PC

Nel corso dell'Inside Xbox di questa sera è stato annunciato lo sparatutto cooperativo pieno di dinosauri Second Extinction per Xbox Series X, PC e Xbox One. Lo sviluppatore Systemic Reaction ha pubblicato anche un trailer di gameplay, che trovate in testa alla notizia.

Systemic Reaction non ha ancora una data di lancio, ma non dovrebbe mancare moltissimo per giocarci visto che la versione PC andrà in closed beta questa estate (iscrivetevi qui).

Leggiamo ora la descrizione ufficiale di Second Extinction:

Second Extinction è un frenetico sparatutto cooperativo a 3 giocatori nel quale dovrai ripulire il pianeta da un'invasione di dinosauri mutanti. Il lavoro di squadra è fondamentale. Nei panni di un sopravvissuto, dovrai affrontare un gran numero di nemici facendo uso di una combinazione unica di armi, tecniche e abilità. Combatti in un inferno di proiettili, esplosioni, zanne, artigli e sangue! La riconquista della Terra è nelle tue mani!

LA TERRA È STATA INVASA

I dinosauri mutanti hanno spazzato via l'umanità, e i pochi sopravvissuti sono fuggiti nello spazio. La tua squadra, composta di soli tre soldati, verrà inviata sulla Terra per portare a termine brevi ma intense missioni di guerriglia e fare a pezzi le forze d'invasione. È tempo di riprenderci il nostro pianeta!

SQUADRA D'ASSALTO DA 3 GIOCATORI

Vesti i panni di un combattente della resistenza e unisciti ad altri due sopravvissuti per colpire il nemico senza alcuna pietà. Combina al meglio le tue abilità uniche, il tuo arsenale e il tuo equipaggiamento e otterrai risultati devastanti.

AZIONE SPETTACOLARE

Insieme alla tua piccola squadra d'assalto dovrai farti strada tra caotici e adrenalinici scenari bellici e affrontare, in una tensione crescente, nemici sempre più numerosi e sempre più imponenti. La guerra contro i dinosauri non è mai stata così brutale.

MOSTRUOSE CREATURE MUTANTI

Questi dinosauri non somigliano affatto a quelli dei libri di storia. Le loro folli mutazioni li hanno resi ancora più letali. Velociraptor elettrici, colossali T-Rex che svettano facendo impallidire i loro fratelli minori... Queste abominevoli creature non si faranno abbattere facilmente.

COLLABORAZIONE PLANETARIA

Unendo le forze con il resto della community potrai contribuire a cambiare il corso della guerra contro i dinosauri. Resta sintonizzato e potrai scoprire come fare la differenza in questo conflitto imminente.

Infine, vediamo qualche immagine di Second Extinction, raccolta in una comoda galleria: