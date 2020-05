The Ascent, nuovo RPG cyberpunk per Xbox Series X presentato con un trailer

The Ascent è un nuovo RPG ad ambientazione cyberpunk presentato da Curve Digital nel corso dell'Inside Xbox di oggi come un'esclusiva Microsoft, dunque in arrivo su Xbox Series X, Xbox One e PC e mostrato con un primo trailer.

Il gioco è una sorta di action RPG, anche se nel sistema di combattimento mostra elementi piuttosto tattici, che si richiama all'immaginario piuttosto classico della fantascienza di tipo cyberpunk, con grande spazio dato agli innesti cibernetici e conseguenti miglioramenti di abilità e potenza per i personaggi.

The Ascent è sviluppato dal nuovo team svedese Neon Giant e pubblicato da Curve Digital, con uscita prevista per l'autunno 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X sfruttando peraltro il sistema Smart Delivery, che consente di ottenere la versione giusta specificamente studiata per la propria piattaforma con un acquisto generico del prodotto valido per le varie versioni.

Anche l'utilizzo della telecamera con inquadratura isometrica richiama un po' i classici del genere e fa pensare a una notevole profondità nelle meccaniche di gioco, mentre la storia presenta la classica avventura dell'eroe contro le mega-corporazioni che si spartiscono il potere nel mondo del futuro.

Nella sua versione Xbox Series X, The Ascent utilizzerà asset grafici avanzati, con risoluzione a 4K e applicazione del ray tracing, trattandosi di un gioco specificamente ottimizzato per la nuova console e dunque contraddistinto anche dal nuovo logo "Ottimizzato per Xbox Series X".