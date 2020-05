Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 8/5/2020

A farsi notare nelle offerte Amazon di oggi è una doppietta di monitor da gioco ASUS composta una particolare soluzione ultrawide da ben 32:10, affiancata da un pannello che punta sulla combinazione tra tecnologia TN, forte nei tempi di risposta ma non nella vivacità dell'immagine, e un certo lusso.

