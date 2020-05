Google Chrome, Dark Mode in arrivo su Android anche nei risultati di ricerca

Com'è noto, Google continua a lavorare alla Dark Mode per Google Chrome sin dal lancio del sistema operativo Android 10. Novità importanti sembrano essere in arrivo nei prossimi giorni, quando finalmente la modalità scura verrà implementata anche nei risultati di ricerca su smartphone Android.

Attualmente è infatti possibile attivare la Dark Mode su Google Chrome per smartphone Android, ma poi i risultati della ricerca vengono comunque mostrati su sfondo bianco (o Modalità Chiara). Ora il team di sviluppo di Mountain View ha confermato che i lavori in corso porteranno presto a risolvere una volta per tutte questa spiacevole situazione: difatti la novità era già stata individuata all'interno del codice di Chromium, dove è spuntata una flag specifica con la descrizione "Mostra la SRP per Chrome Android: se abilitato, gli utenti vedranno una pagina dei risultati di ricerca scura se anche Chrome è in modalità scura".

Le informazioni riportate provengono dal portale di tecnologia 9to5google.com, che si è detto molto positivo circa le tempistiche di arrivo della nuova funzionalità: potrebbe debuttare davvero a stretto giro, e noi torneremo ad aggiornarvi. Intanto eccovi un'immagine per i risultati di ricerca di Google, su mobile, in modalità scura. Ricordiamo che la Dark Mode è già arrivata da tempo su WhatsApp.