FIFA 20 gratis sull'EA Access Vault di PS4, Xbox One e PC

FIFA 20 è gratis sull'EA Access Vault di PS4, Xbox One e PC: a sorpresa Electronic Arts ha aggiunto il suo blockbuster alla collezione di giochi gratuiti scaricabili attraverso il piano di abbonamento EA Access.

Di FIFA 20 c'è davvero poco da dire. La simulazione calcistica ha recentemente superato i 25 milioni di copie e conferma di essere, anno dopo anno, il prodotto di punta di Electronic Arts.

Dopo aver invaso PC e console, adesso è il momento per FIFA 20 di arrivare anche su EA Access, il programma di abbonamento di Electronic Arts. Oltre a poter accedere senza limitazioni a giochi quali Madden NFL 20, Battlefield V e Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, l'EA Access dà la possibilità di giocare a qualche gioco di sviluppatori esterni al colosso americano, come per esempio The Bard's Tale Trilogy e My Time At Portia. E da oggi a FIFA 20.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni sull'abbonamento, i costi e il periodo di prova per PS4 e Xbox One. A questo indirizzo, invece, ci sono le stesse informazioni, ma di Origin Access, ovvero la variante per PC del medesimo servizio in abbonamento.

In attesa di FIFA 21, ecco cosa vorremmo nel nuovo capitolo del gioco, si tratta di un buon modo per ingannare l'attesa, anche perché il catalogo EA Access si arricchisce di nuovi giochi, non solo di EA. Lo proverete?