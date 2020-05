Star Wars Jedi: Fallen Order a quota 10 milioni di giocatori, FIFA 20 a 25 milioni

Star Wars Jedi: Fallen Order ha totalizzato ad oggi oltre 10 milioni di giocatori unici, mentre FIFA 20 ne ha totalizzati oltre 25 milioni: cifre davvero eccellenti per le due produzioni.

Lo ha annunciato Electronic Arts nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori, la conference call in cui si è parlato anche di upgrade gratuiti dei giochi su PS5 e Xbox Series X.

Per FIFA 20 non si tratta che di una conferma: il gioco di calcio sviluppato da EA Canada è ormai da anni sempre in testa alle classifiche, specie in Italia, e questi numeri non sorprendono.

Diverso è il discorso per Star Wars Jedi: Fallen Order: al netto dell'importante licenza ufficiale Star Wars, si tratta di una nuova proprietà intellettuale a base single player, non di un gioco-servizio con una componente multiplayer.

Il fatto che il gioco sia riuscito a superare i 10 milioni di utenti unici conferma la capacità di questo tipo di progetti di far breccia fra il pubblico, laddove alla base ci siano idee valide e autori di talento come Respawn Entertainment.