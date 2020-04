FIFA 21 - Cosa vorremmo in...

A dispetto di qualche critica, FIFA 20 ha fatto registrare un buon successo di critica e di pubblico, soprattutto grazie alla licenza per la UEFA Champions League "recuperata" già nell'edizione per la stagione 2019, e a una serie di migliorie operate nel gameplay e nelle altre modalità di gioco principali, ovverosia Carriera e FIFA Ultimate Team, che hanno in parte attutito la mezza delusione per e il nuovo Volta Football. Continuando a seguire questo percorso, con il prossimo capitolo, presumibilmente FIFA 21 , non ancora annunciato, Electronic Arts mirerà probabilmente a rifinire la sua creatura, inserendo alcune nuove caratteristiche senza però stravolgere nulla, riservandosi dei cambiamenti probabilmente più concreti sulle future quanto imminenti console. In attesa di avere notizie ufficiali, proviamo a suggerire qualche idea per rendere il nuovo episodio della serie più bello e appassionante.

Cosa vorremmo in... è una rubrica a cadenza mensile dedicata ai giochi più attesi dal pubblico. Ma rispetto alle tradizionali anteprime, essa tratta l'argomento in maniera più diffusa, immaginando come potrebbe essere un titolo, o come si vorrebbe che fosse, piuttosto di come sarà.

Licenze, nuove regole e un editor potente

Nel prossimo FIFA vorremmo ovviamente che venissero confermate tutte le licenze dei più importanti tornei nazionali e internazionali, soprattutto per club, e che ne venissero introdotti di nuovi, compresi alcuni per il calcio femminile, visto che ormai sta prendendo sempre più piede e tornei come la nostra Serie A e la UEFA Women's Champions League iniziano ad avere un buon seguito di pubblico. In termini di modalità ci andrebbe bene qualche semplice ritocco per quelle che tutto sommato funzionano bene, come FIFA Ultimate Team, o "abbastanza" bene, come la Carriera. In quest'ultima cercheremmo di snellire alcuni passaggi nella gestione delle squadre e dei suoi giocatori, ma al contempo inseriremmo altri elementi più manageriali con la possibilità per il giocatore di poter intervenire maggiormente su taluni aspetti "tecnici".

Nell'eventuale FIFA 21 speriamo poi di trovare qualche succulenta novità in termini di modalità e gameplay anche in VOLTA Football. La modalità che ha riportato il calcio da strada sui nostri schermi necessiterebbe infatti a nostro parere di sostanziali modifiche strutturali. Più opzioni di gioco, innanzitutto, con l'introduzione della co-op online e in generale di nuove caratteristiche legate al multiplayer sulla rete. Poi la possibilità di poter selezionare una giocabilità più incentrata sulla spettacolarità estrema tipica di certe produzioni arcade, in alternativa a quella base focalizzata su un certo realismo. Questi due aspetti potrebbero dare linfa a una componente del gioco che lo scorso anno ha in parte deluso, tra gli altri, pure per questi motivi.

Nell'ottica di sopperire all'assenza importante sul fronte di alcune licenze ufficiali per quanto riguarda alcuni tornei o club, come per esempio la Juventus, sarebbe anche ora che Electronic Arts implementasse nel suo gioco un potente editor grafico sulla falsariga di quello presente in Pro Evolution Soccer. In questo modo gli appassionati di calcio potrebbero sopperire da sé ad alcune carenze, e crearsi maglie, loghi e quant'altro possa risultare utile. In questo contesto vorremmo che venisse poi potenziato quello dei calciatori, così da poter editare quelli coi volti generici e magari poter clonare quelli che invece hanno i loro reali, ma che somigliano ad altri. Un po' come il famoso sistema del "copia base" sempre del titolo targato Konami. Ovviamente per completare il quadro ci vorrebbe un database di call name più ampio per gli atleti virtuali e uno nuovo per le squadre, in modo da poterli abbinare alle proprie "creazioni".