Harry Potter: Wizards Unite propone il Knight Bus, un'ottima soluzione per giocare da casa

Harry Potter: Wizards Unite, così come Pokémon GO, è un gioco che fa del movimento in ambienti all'aperto il suo pilastro, ma in questo momento di quarantena generale per la diffusione del coronavirus la questione diventa problematica e c'è bisogno di trovare soluzioni alternative per giocare da casa, come quest'ottima trovata del Knight Bus.

Essendo basato sullo spostamento alla ricerca di creature ed elementi di gioco, Harry Potter: Wizards Unite prevede di camminare e visitare vari luoghi per poter ottenere ricompense, ma questo è diventato contrario alle istruzioni generali per limitare il contagio da coronavirus, pertanto gli sviluppatori Niantic hanno dovuto trovare una soluzione alternativa per questo periodo.

Pokémon GO ha già proposto aggiornamenti a Raid e Sincroavventura per giocare da casa, mentre Harry Potter: Wizards Unite presenta il Knight Bus, ovvero un nuovo mezzo di trasporto che porta i giocatori all'interno di una fortezza speciale nel castello di Hogwarts, che propone le medesime sfide delle fortezze normalmente raggiungibili attraverso il gioco standard.

Le fortezze in Harry Potter: Wizards Unite funzionano un po' come i raid di Pokémon GO, dunque l'utilizzo del Knight Bus consente di ristabilire una certa normalità di utilizzo anche senza doversi muovere da casa. L'aggiornamento non è ancora disponibile ma dovrebbe arrivare in questi giorni, con il Knight Bus che può essere richiamato attraverso un tasto sull'interfaccia, disponibile a coloro che hanno raggiunto almeno il livello 7 nel gioco.

Tra gli aggiornamenti più interessanti applicati di recente a Harry Potter: Wizards Unite, ricordiamo la funzionalità Sincronizza Avventura presente appunto anche in Pokémon GO.