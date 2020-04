Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 21/4/2020

Le offerte Amazon restano piuttosto statiche, complice la necessità di rallentare le vendite per evitare problemi logistici. Ma qualche cambiamento con l'aumento degli sconti sul televisoreHISENSE H65BE7000 e sullo smartphone Realme 6 da 128GB. Nella telefonia, tra l'altro, compare anche lo Xiaomi Mi 9T, un modello di fascia media ma dotato di schermo OLED e fotocamera a scomparsa.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.