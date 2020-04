Xbox Series XXL, nuova console Microsoft annunciata? Non proprio, ma lo scherzo merita una visione

Xbox Series XXL è stata annunciata con un trailer e si tratta di una console veramente gigantesca e next gen da parte di Microsoft, solo che non è vera, ovviamente, ma si tratta di un simpatico scherzo effettuato da IGN nella giornata di ieri.

Come dimostra il trailer riportato qui sotto, Xbox Series XXL tiene fede al suo nome presentandosi il "400% più grande" (ma forse anche di più) e rendendo giustizia in pieno ai meme col frigorifero. Dopo una prima frazione di video con tanto di voce di sottofondo che richiama lo stile di Alan Watts utilizzato per il trailer di presentazione ufficiale di Xbox Series X, il video prosegue ad elencare le incredibili caratteristiche della console.

Troviamo dunque un pulsante di accensione veramente grosso, "led industriali", "una marea di porte sul retro", "grafica più grossa", un alimentatore massivo in grado di andare "da 0 a 60 fps in 2 secondi" e controller con ricarica 5G. Ovviamente, sono tutte cose inventate, una sorta di parodia sulle caratteristiche della next gen.

Considerando che non si tratta dell'unica stranezza pubblicata da IGN nella giornata di ieri, viene da pensare che ci sia uno schema in questi scherzi messi in scena dal sito americano. Il collegamento potrebbe allora essere trovato nella data: il 20 aprile, o 04/20 secondo la numerazione americana, è infatti considerato il giorno dedicato al consumo di cannabis, in quanto riferito a un nome in codice ("420", appunto) che si riferisce proprio alla marijuana.

Questa potrebbe dunque essere la spiegazione per l'improvvisa goliardia della giornata di ieri su IGN, ma il trailer di Xbox Series XXL dimostra comunque una notevole applicazione, se non altro.