Call of Duty: Warzone, Fabio Rovazzi e Mara Venier su Twitch e Rai 1 sfidano altri YouTuber

Fabio Rovazzi torna a far parlare di sé con un annuncio molto curioso: pare che giocherà a Call of Duty: Warzone in diretta nazionale, nelle prossime settimane. Il dettaglio ancora più curioso è che non sarà da solo, ma lo farà in coppia con Mara Venier. Cerchiamo di capirne di più, circa questa bizzarra e originale iniziativa.

Rovazzi ha confermato che giocherà alcune partite con Mara Venier su Call of Duty: Warzone, sia in coppia che in modalità versus; il tutto avverrà su Rai 1 e in diretta nazionale, con il supporto di Twitch naturalmente. Ma siccome la carne al fuoco non basta mai, sappiate che la coppia che scoppia sfiderà anche altri videogiocatori, streamer e YouTuber italiani, che potranno competere contro di loro (e probabilmente anche formare una squadra per il multiplayer cooperativo online). Difficilmente si metteranno a compiere imprese spericolate con gli elicotteri, ma si può sempre sognare.

L'evento avrebbe dovuto tenersi in diretta a Domenica In, ma poi è stato rimandato. Vediamo in proposito il commento di Fabio Rovazzi: "Lo abbiamo spostato. Abbiamo deciso di non annunciare ancora la data perché, essendo una cosa legata a un discorso 'legale', cioè un discorso di copyright. Aspettiamo di risolvere tutto e nel momento in cui ci danno il via libera allora vi dico: 'guardate, domenica X ci sarà questo, questo e quest'altro e siamo sicuri di esserci".

Vi comunicheremo la data di questo appuntamento imprescindibile nella storia dei videogiochi di tutti i tempi non appena ne sapremo di più. Da adesso in poi un dubbio ci accompagnerà notte e giorno: chi vincerà tra Fabio Rovazzi e Mara Venier?