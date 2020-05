FIFA 20 su Amazon in offerta lampo per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

FIFA 20 è disponibile su Amazon in offerta lampo al prezzo più basso di sempre: 19,98 euro per le versioni PS4 e Xbox One, 29,98 euro per l'edizione Nintendo Switch.

Accolto con ottimi voti, FIFA 20 è l'ultima edizione del calcistico sviluppato da EA Canada, forte di importanti licenze ufficiali come la UEFA Champions League e di numerosi miglioramenti al gameplay.

Non è tutto: fra le modalità del gioco è presente anche l'inedita VOLTA Football, che trae spunto dal classico FIFA Street per coinvolgerci in partite a cinque all'interno di scenari urbani sparsi per tutto il mondo.

Queste novità non coinvolgono purtroppo la versione Nintendo Switch, di tipo Legacy, che si limita a portare sulla console ibrida giapponese l'esperienza di base di FIFA con le rose aggiornate.

