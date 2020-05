PS5, presentazione il 4 giugno con una grande quantità di giochi, secondo altre fonti

PS5 sta per entrare nel vivo dell'azione e le voci di corridoio insistono sul 4 giugno come possibile data della sua presentazione, secondo alcuni con una grande quantità di giochi da mostrare, come riferito di recente dal giornalista Jeff Grubb.

Grubb, che di recente ha fatto parlare di sé anche per la dichiarazione secondo cui la tech demo di Unreal Engine 5 sarebbe possibile solo su PS5 e non su Xbox Series X, ha confermato le voci di corridoio che vogliono la presentazione di PS5 il 4 giugno, cosa di cui si parla ormai da tempo ma che non è mai stata confermata in via ufficiale da Sony.

Si tratterebbe inoltre di un evento ricco di giochi, una "Slate of PlayStation", come riferito da Grubb, con un gioco di parole rispetto all'iniziativa State of PlayStation organizzata da Sony, per indicare appunto una tavolata di titoli da presentare insieme alla nuova console.

Su quali giochi ci possano essere, ovviamente, non si possono che fare delle supposizioni per il momento. Tra i più indicati c'è un remake di qualche tipo da parte di BluePoint, che secondo alcuni potrebbe essere Demon's Souls, poi Horizon Zero Dawn 2 da parte di Guerrilla e infine si è parlato molto anche di un nuovo Silent Hill da parte degli autori dell'originale ma sostenuto da Sony Japan, che dovrebbe dunque essere un'esclusiva. Questo oltre ad ulteriori third party e altri giochi interni, ovviamente, tra i quali segnaliamo la presenza di Fortnite su PS5 e Xbox Series X al lancio delle console.

Per il resto, nelle ore scorse è emersa una sorta di conferma che PS5 userà l'architettura RDNA 2, in seguito alla presentazione dell'Unreal Engine 5 sulla console Sony, che ha dato un ottimo assaggio di quello che si potrà vedere con la next gen.