Horizon Zero Dawn 2 avrà una grafica sconvolgente, stando agli annunci di lavoro di Guerrilla

Horizon Zero Dawn 2 non è mai stato confermato da Sony o da Guerrilla ma sembra abbastanza appurato che il gioco sia in sviluppo presso il team, che d'altra parte difficilmente lascerebbe andare una proprietà intellettuale che ha avuto talmente tanto successo già al primo capitolo, pertanto il titolo torna protagonista di voci di corridoio a partire da annunci di lavoro pubblicati dalla compagnia, che parlano anche di grafica sconvolgente.

Tra gli annunci in corso presso Guerrilla ce n'è uno per un Technical Vegetation Artist, infatti, nel quale si spiega che la compagnia aveva "quattro team dedicati alla creazione dei fantastici ambienti di Horizon". Un altro annuncio riguarda un Principal Animator for Living World, che si occupi di mettere in scena un mondo "vivente", lavorando con un team di "designer, programmatori, animatori e artisti che lavorano insieme per portare alla vita villaggi, città, culture e civiltà", altra cosa che fa molto pensare a Horizon Zero Dawn 2.

In particolare, gli annunci parlano di un team impegnato a "creare un mondo in grado di coinvolgere" e caratterizzato da "una grafica destinata a stabilire nuovi standard per l'industria". Considerando quanto raggiunto in precedenza da Guerrilla con il suo engine grafico, la cosa non è proprio da escludere.

Nel frattempo, però, non c'è alcuna menzione effettiva di Horizon Zero Dawn 2, sebbene la sua esistenza sembri consolidarsi sempre di più. Per il momento le notizie arrivano da voci di corridoio e annunci di lavoro, che nei giorni scorsi hanno parlato di esclusiva PS5, molto più grande del primo capitolo, e di presenza di co-op, mentre il primo Horizon Zero Dawn è in arrivo su PC.