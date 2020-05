Xbox Series X, l'ex Albert Penello si interroga sul concetto di gameplay

Xbox Series X è stata protagonista ieri di un evento mirato a presentare alcuni dei giochi prodotti dalle third party, e l'ex Albert Penello si è interrogato sul concetto di gameplay, utilizzato a suo avviso a sproposito per l'occasione.

"Quando sentite 'gameplay ufficiale', cosa significa per voi?", ha scritto Penello su Twitter in relazione all'effettiva mancanza di gameplay durante l'evento. "È da un po' che sono fuori dal business e magari la definizione è cambiata. Quando mi dicono 'gameplay' penso a un segmento del gioco, non a un trailer in-engine."

"C'è molto da analizzare circa l'evento: la qualità di ciò che è stato mostrato, le eventuali aspettative deluse rispetto alla terminologia utilizzata, ciò che è possibile fare ragionevolmente nell'attuale situazione emergenziale. Tanto da dire, e penso che in generale abbiano fatto un buon lavoro. Mi chiedevo semplicemente se la definizione di gameplay fosse in qualche modo cambiata."

Fra le varie voci in risposta al post di Penello, anche quella di un altro ex, Mike Ybarra: "Per me gameplay è mostrare ciò che effettivamente significa giocare quel titolo con un controller, in una specifica build, controllando l'esperienza così come farebbe l'utente finale. Rendere la terminologia ancora più confusionaria credo sia stata una mossa incredibilmente sbagliata."

Penello ha specificato che a suo avviso la comunicazione di Xbox non è stata fuorviante, in quanto l'evento è stato presentato come un mix di gameplay, trailer e "first look", ma che appunto la definizione di gameplay utilizzata per l'occasione si discosta dalla sua personale concezione.