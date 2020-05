PS5 userà l'architettura RDNA 2 di AMD, come confermato dal CEO Lisa Su

PS5 avrà una GPU basata l'architettura RDNA 2 di AMD. La conferma è arrivata da Lisa Su, il CEO di AMD, che ha commentato su Twitter la tech demo mostrata da Epic Games per presentare l'Unreal Engine 5, che girava proprio sulla console next-gen di Sony.

Lisa Su: "Fantastici nuovi contenuti su PS5. È bellissimo vedere Radeon RDNA 2 in azione. Una nuova e grandiosa demo da Epic Games."

In realtà era noto da tempo che le console di nuova generazione avrebbero goduto dell'architettura RDNA 2, ma ora si ha un'ulteriore, autorevole conferma della cosa. Da notare che ancora non sono state annunciate delle schede video per PC basate su questa architettura, ma che la loro presentazione dovrebbe arrivare a breve.

