Square Enix: nessun evento online previsto, nonostante la cancellazione dell'E3 2020

Square Enix ha riferito di non aver programmato alcun evento online specifico in sostituzione dell'E3 2020 cancellato, a differenza da quanto scelto da varie altre compagnie, preferendo dunque seguire un approccio più discreto.

Con l'eliminazione dell'E3 2020 a causa della pandemia da coronavirus, molte compagnie hanno deciso di compensare con eventi diversi, spostando il tutto in un contesto online. In particolare, la Summer Game Fest di Geoff Keighley e la Summer of Gaming di IGN sono andate a sostituire molti degli eventi previsti organizzando una serie di incontri più piccoli e indirizzati su singoli annunci, come stiamo vedendo in questi giorni.

Tuttavia, i publisher di dimensioni maggiori hanno anche deciso di organizzare eventi specifici dedicati ai propri prodotti, come Ubisoft Forward e EA Play Live. Square Enix invece non ha organizzato nulla del genere, confermando di non avere in programma un proprio evento specifico per questa estate.

Sempre a causa della crisi derivata dal coronavirus, risulta infatti difficile riuscire a mettere insieme gli asset per organizzare una presentazione in grande stile, dunque Square Enix a quanto pare non ha deciso per tale strada.

In precedenza, aveva riferito di voler "esplorare altre opzioni" per le proprie presentazioni. Qualcosa di nuovo da annunciare ci sarà, dunque, ma queste novità probabilmente non saranno organizzate all'interno di un qualche evento specifico.