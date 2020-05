Batman ancora non si fa vedere, Warner Bros. Montreal invita alla calma

Batman: Arkham è costantemente tra le voci di corridoio, non solo in questi ultimi giorni di grandi novità, ma ancora il gioco non s'è fatto vedere e Warner Bros. Montreal invita tutti alla calma, cosa che potrebbe anche voler dire qualcosa.

Ovviamente, il collegamento è molto forzato, ma qualcuno vuole vedere nel tranquillo messaggio di distensione pubblicato su Twitter da Warner Bros. Montreal una sorta di conferma che qualcosa bolla in pentola e che quel qualcosa possa essere un nuovo Batman Arkham.

Il team in questione, infatti, è collegato alla serie come autore di Batman: Arkham Origins, il prequel della serie resa famosa da Rocksteady. "Grazie a tutti per il grande entusiasmo per il nostro prossimo progetto. Al momento giusto, il nostro canale mostrerà qualcosa del nostro studio: chi siamo e perché amiamo fare giochi, restate sintonizzati!"

C'è dunque una trasmissione prevista da parte di Warner Bros., che potrebbe mostrare un nuovo progetto in corso presso il team. Considerando quante volte Batman: Arkham è emerso finora nelle voci di corridoio, viene piuttosto naturale pensare che possa essere proprio questo il titolo da mostrare, anche se ovviamente non c'è alcuna conferma al riguardo, come non c'è conferma che si tratti proprio della presentazione di un gioco.

In ogni caso, terremo d'occhio la questione, considerando peraltro che Warner Bros. Rientra tra le compagnie che fanno parte della Summer Game Fest organizzata da Geoff Keighley per questa primavera/estate.