Con PS4 sono molti di più i first party Sony che hanno raggiunto oltre 10 milioni di copie vendute

La generazione PS4 ha visto un enorme balzo in avanti per quanto riguarda il successo delle esclusive first party da parte di Sony, che all'improvviso hanno raggiunto risultati mai visti prima dalla compagnia in termini di vendite, passando praticamente da avere un singolo gioco o poco più a cinque che hanno venduto oltre 10 milioni di copie.

Partendo dai risultati finanziari riferiti nelle ore scorse da Sony, che hanno confermato anche il raggiungimento dei 110 milioni di PS4 vendute, sono emersi anche i dati di vendita complessivi di vari first party, che dimostrano come la situazione si sia evoluta per quanto riguarda il successo delle esclusive con PS4.

In pratica, nelle generazioni precedenti, da PS1 a PS3, solo un gioco per ogni generazione aveva raggiunto i 10 milioni di copie vendite, o meglio un solo franchise, visto che in un caso si trattava di due capitoli della stessa linea. Peraltro è da notare che si trattava quasi sempre di uno o più capitoli della serie Gran Turismo.

Come riferito anche sul forum ResetEra, su PS1 era stato il primo Gran Turismo a raggiungere 10,58 milioni di copie, su PS2 erano in effetti due giochi ad aver raggiunto la quota, con Gran Turismo 3 A-Spec a 14,89 milioni di copie vendute e Gran Turismo 4 a 11,76 milioni, mentre su PS3 era stato Gran Turismo 5 ad arrivare a 11,94 milioni. Su PS3 bisogna poi considerare anche le vendite di The Last of Us, riportate combinate com la versione Remastered.

Con PS4 ci troviamo invece in questa situazione: