The Last of Us 2, ecco il calendario della serie di video Inside

Sony e Naughty Dog hanno pubblicato il calendario completo dei video della serie Inside, sostanzialmente dei dietro le quinte di The Last of Us 2. Il primo, dedicato alla storia, è stato pubblicato oggi, mentre i tre mancanti saranno pubblicati a cadenza settimanale. Si tratta di una delle varie iniziative messe in campo dal publisher e dallo sviluppatore per accompagnare il lancio dell'attesissimo gioco.

Scott Lowe, il communications manager di Naughty Dog, ha descritto i video come mirati ad analizzare alcuni degli aspetti chiave del gioco: The Last of Us Parte II è di gran lunga il gioco più grande e ambizioso che abbiamo mai realizzato e ci sarà tanto da scoprire quando arriverà il 19 giugno. In vista del lancio, abbiamo creato una nuova serie di video che analizzano gli aspetti chiave del gioco. Ogni video presenterà interviste con i membri del nostro team su come abbiamo lavorato al design, alla tecnologia e delle idee che hanno modellato lo sviluppo del nostro gioco negli ultimi sei anni.

Leggiamo il calendario delle uscite: