Small World of Warcraft è il gioco da tavolo di World of Warcraft

Days of Wonder ha annunciato Small World of Warcraft, un nuovo gioco da tavolo tratto da World of Warcraft, nato dalla collaborazione con Blizzard Entertainment. Sostanzialmente il gioco mescola le meccaniche di gioco della serie Small World, con quelle del noto MMORPG.

In Small World of Warcraft, mostrato per la prima volta alla BlizzCon 2019, i giocatori scelgono combinazioni di poteri speciali e razze dell'universo di Warcraft, come Maghi del Portale Pandaren o Erbalisti Goblin, contendendosi il controllo di Azeroth. Per raggiungere il dominio, i giocatori occuperanno terreni leggendari e cercheranno di prendere il controllo di potenti manufatti. Tuttavia, prima o poi ogni impero deve cadere: i giocatori dovranno essere pronti a fare entrare in Declino una razza ormai sul viale del tramonto e a guidarne una nuova alla conquista di Azeroth. Si tratta di un gioco autonomo pensato per 2-5 giocatori e con partite dalla durata media di 40-80 minuti.

"Lavorare al fianco di Blizzard è stata un'esperienza straordinaria. Non solo la nostra visione del gioco si è rapidamente allineata, ma il lavoro creativo che abbiamo svolto insieme è stato intenso ed estremamente soddisfacente", ha affermato Adrien Martinot, responsabile di Days of Wonder. "Blizzard ci ha permesso di immergerci profondamente nel ricco universo di Warcraft e non vedo l'ora che questa incredibile collaborazione venga alla luce con la pubblicazione del gioco".

La confezione di Small World of Warcraft include 6 tabelloni a due facce, 16 vessilli Razza Warcraft, 182 segnalini Razza e 15 segnalini Murloc, 20 tessere Potere Speciale, 5 schede riassuntive dei giocatori, 12 segnalini Manufatti e Luogo Leggendario, 10 Montagne, 9 Mura di Fuochi Fatui, 4 segnalini Armonia, 12 Bombe, 1 Campione, 10 Guarnigione, 2 Obiettivi Militari, 5 Bestie, 6 Torri di Guardia, 110 Monete Vittoria, 1 Dado dei Rinforzi, 1 percorso Round di Gioco, 1 segnalino Round di Gioco, 1 regolamento e 1 Regolamento Variante a Squadre.

Small World of Warcraft uscirà nel corso dell'estate 2020 in Nord America ed Europa al prezzo di 59,99 €, Queste le lingue supportate: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, polacco, portoghese brasiliano, ceco, slovacco, cinese semplificato e cinese tradizionale.