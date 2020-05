Unreal Engine 5, demo PS5 secondo Digital Foundry: next gen ma con risoluzione dinamica e senza ray tracing

Unreal Engine 5 si è mostrato per la prima volta con una demo tecnica su PS5, mostrando a tutti di che pasta è fatta la next gen in particolare sulla console Sony e finendo inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry.

La celebre rubrica tecnica britannica ha pubblicato a tempo record un video di analisi tecnica approfondita sulla demo Lumen in the Land of Nanite, che ha dato risultati veramente entusiasmanti ma ha mostrato anche qualche compromesso.

"Questa è next gen", esordisce l'articolo in questione, a dimostrazione di come la grafica della demo di Unreal Engine 5 abbia veramente stupito e abbia fornito, probabilmente, il primo vero assaggio di nuova generazione visto finora, grazie soprattutto alle nuove soluzioni tecnologiche adottate da Epic Games per il suo nuovo engine grafico.

Si parla di gestione di 16 miliardi di triangoli in contemporanea all'interno di ogni singola scena, con una gestione dei dettagli sconvolgente. Secondo Tim Sweeney, CEO di Epic Games, la caratteristica più interessante dei nuovi hardware, oltre alla maggiore potenza grafica, è anche la gestione dei dati ultra-veloce che consente di caricare in streaming una quantità di informazioni senza precedenti, come riferito in particolare per PS5.

Tuttavia, la cosa non arriva senza compromessi: come riferito da Digital Foundry, la risoluzione rilevabile nella demo è dinamica e a quanto pare gira per la maggior parte del tempo a 1440p. Inoltre, la demo non comprende il ray tracing in tempo reale, con il sistema di illuminazione globale di Unreal Engine 5 che prevede l'impiego del ray tracing ma questo non è stato applicato alla demo in questione.

Qualche sospetto anche sul frame-rate, che sebbene non sia stato rilevato sembra stabilirsi sui 30fps. Ovviamente, bisogna ricordare che si tratta solo di una demo tecnica, dunque non dev'essere trattata come un videogioco: peraltro è strutturata proprio per porre l'accento su alcune caratteristiche specifiche dell'Unreal Engine 5, dunque la mancanza di altre non è chiaramente significativa, considerando appunto che il ray tracing, ad esempio, può essere implementato nel motore grafico.