Halo 2: Anniversary per PC disponibile

Halo 2: Anniversary per PC è finalmente disponibile. Come già successo per Halo: Reach e Halo: Combat Evolved, è possibile acquistarlo autonomamente, oppure come parte della Halo: The Master Chief Collection. Naturalmente se avete già acquistato quest'ultima il gioco sarà scaricato automaticamente.

Per chi non lo conoscesse, Halo 2 è il secondo capitolo della nota saga di sparatutto in prima persona nata da Bungie e attualmente in mano a 343 Industries. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Halo 2: Anniversary arriva su PC come prossimo titolo della Halo: The Master Chief Collection. Ora puoi vivere l'incredibile esperienza del gioco originale Halo 2, impeccabilmente rimasterizzata e ottimizzata per PC. In seguito alla distruzione dell'Halo, l'umanità festeggia una breve vittoria. Bramosi di vendetta, i Covenant lanciano un attacco a sorpresa contro la Terra, ma si ritrovano mal equipaggiati per sconfiggere la flotta madre dell'UNSC e sono costretti a fuggire nell'iperspazio. Quando Master Chief insegue i suoi fugaci nemici, scopre un secondo anello Halo che nasconde antichi segreti dimenticati e un improbabile alleato che cambierà per sempre il conflitto umano-covenant.

Caratteristiche Di Gioco