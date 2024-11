Un trailer celebra il 20° anniversaio di Halo 2

Nel filmato possiamo vedere i fan di tutto il mondo che condividono i loro ricordi relativi al gioco . Si parla un po' di tutto: dalla campagna single player al rivoluzionario multiplayer, quantomeno per il mondo console, che fece letteralmente scalpore. Naturalmente non mancano momenti di gioco, tratti sia dalla campagna che dal multiplayer, che faranno piacere ai fan storici.

Microsoft ha pubblicato un filmato per celebrare il 20° anniversario di Halo 2 , uno dei capitoli in assoluto più importanti della serie, nonché tra i più amati (se non proprio il più amato). A ben vedere è anche un gioco importantissimo per la storia dei videogiochi stessa.

Il trailer

Naturalmente il filmato contiene delle anticipazioni su Halo 2, visto che i fan parlano di momenti molto specifici del gioco. Essendo uscito nel 2004 non dovrebbero esserci grossi problemi, ma vi avvisiamo comunque.

Fortunatamente Halo 2 è facilmente giocabile ancora oggi, grazie alla Halo: The Master Chief Collection, che potete acquistare per Xbox One, Xbox Series X e S e per PC. Trattandosi di una raccolta eccellente, che contiente tutti i capitoli della serie (tranne il quinto e Infinite), fateci un pensierino perché ne vale decisamente la pena.

Continuando la storia di Halo: Combat Evolved, Halo 2 segue ancora le vicende di Master Chief, il protagonista indiscusso della serie, nella sua lotta contro i Covenant. In questo capitolo, però, i giocatori possono anche impersonare un nuovo personaggio, l'Arbiter, un ex comandante dei Covenant che mette in discussione la sua fedeltà alla causa aliena.