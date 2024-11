ConcernedApe lavorerebbe per sempre a Stardew Valley, ma desidera anche fare qualcosa di nuovo

ConcernedApe, al secolo Eric Barone, ha appena lanciato l'aggiornamento 1.6 di Stardew Valley per tutte le versioni, con la versione PC che presto raggiungerà la versione 1.6.9. Parlando del suo futuro, ha detto che il successo del gioco gli ha fatto considerare l'idea di lavorarci per tutta la vita , anche se gli piacerebbe fare qualcosa di nuovo, come l'annunciato e accantonato Haunted Chocolatier .

Lavorarci per sempre

ConcernedApe ha toccato l'argomento in un'intervista concessa alla testata Nintendo Life, affermando che "Ho così tante idee per Stardew. Mi sento come se potessi lavorarci per il resto della mia vita e continuare a migliorarlo, aggiungendo più cose, più contenuti, dando corpo ai contenuti esistenti."

Il motivo della sua applicazione a quello che molti considerano l'Harvest Moon definitivo, è soprattutto la devozione della comunità, per cui pubblica regolarmente degli aggiornamenti. "Sento che voglio mantenerlo vivo, mantenerlo fresco, deliziare i fan perché è semplicemente divertente impegnarsi a farlo. Quella che ho è un'opportunità rara, ossia che ci siano così tante persone che amano questo gioco e giocheranno qualsiasi aggiornamento io faccia. E quello che amo fare è creare cose e poi condividerle con le persone e dare alle persone delle esperienze."

"Stardew è una piattaforma buonissima per farlo, perché è molto popolare ed è ancora molto attivo." Ha spiegato, per poi aggiungere: "Non voglio vederlo svanire; voglio mantenerlo vivo, ma allo stesso tempo voglio fare un nuovo gioco".

Barone non lo ha nominato direttamente, ma probabilmente si sta riferendo proprio ad Haunted Chocolatier, che non è stato cancellato, ma non viene toccato da molto tempo, come ammesso da egli stesso.