Quando esce Haunted Chocolatier? I fan mettono pressione al creatore, ma lui non ha fretta

Eric Barone non è mai stato un tipo che si metteva fretta. Il creatore di Stardew Valley ha impiegato anni e anni per realizzare il suo grande successo, prendendosi il tempo di rifinire ogni dettaglio e anche rielaborare le parti che aveva creato in passato per pareggiare la loro qualità dopo anni di sviluppo e miglioramenti del gioco. Non crediamo quindi che sarete stupiti dallo scoprire che non ha desiderio di pubblicare rapidamente il suo prossimo gioco, Haunted Chocolatier.

In una intervista legata ai piani futuri per Stardew Valley - che in versione PC è arrivato alla versione 1.6 - Barone ha affermato che non si fa condizionare dalla pressione esterna durante lo sviluppo di Haunted Chocolatier. Non sente il bisogno di pubblicarlo rapidamente e ritiene che "è meglio avere un gioco rimandato che sia effettivamente di qualità che un brutto gioco pubblicato in tempo".