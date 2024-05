Minecraft è giocabile tramite Google grazie a un easter egg: vediamo come funziona

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, ogni parte della pagina di ricerca diventa un quadrato indipendente, che riprende lo stile di vari biomi di Minecraft .

Si tratta di un easter egg , più elaborato e interessante rispetto all'easter egg medio di Google. In pratica dove cercare tramite il motore di ricerca la parola "Minecraft" e in basso allo schermo vi apparirà un riquadro con il logo del gioco. Premendo, apparirà sulla destra un braccio di un personaggio, come se steste esplorando il videogioco in prima persona. Cliccando su vari punto dello schermo, "scaverete" attraverso la pagina del browser e creerete delle finestre che danno su un mondo di Minecraft.

Come vi abbiamo già segnalato, Minecraft ha compiuto 15 anni e per celebrare Microsoft e Mojang hanno "pubblicato" il videogioco sandbox su un'altra piattaforma: Google . Sì, è possibile giocare a Minecraft direttamente tramite il motore di ricerca ... beh, più o meno.

Cosa si può fare nell'easter egg di Minecraft

La nostra schermata dell'easter egg di Minecraft su Google

Una volta che avete creato le varie sezioni di Minecraft, l'easter egg non è affatto terminato. Potete infatti premere sui singoli cubi e romperli. Spaccando un materiale utile per la creazione, produrrete anche uno strumento che vi permetterà di scavare più rapidamente.

Se continuate a scorrere verso il basso, potete generare per ogni risultato della ricerca nuovi riquadri e continuare a scavare e cercare materiali. Ovviamente il tutto è limitato a piccole sezioni 2D e non potete andare oltre il primo livello dello scavo, ma si tratta comunque di un modo simpatico per "giocare" a Minecraft.

In Italia, il 15esimo anniversario è anche stata l'occasione giusta per annunciare l'arrivo nel corso dell'anno del manga di Minecraft: si tratta della sua prima pubblicazione sul nostro territorio, ma è stato creato nel 2020 in Giappone.