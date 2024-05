La lore di Elden Ring e degli altri souls esiste solo nella mente di Miyazaki

A suo dire, la lore non è realmente scritta in modo chiaro da qualche parte, ma in pratica esiste nella sua totalità solo nella mente di Miyazaki stesso .

Una delle caratteristiche più note dei souslike di Miyazaki è la loro "reticenza" nel presentare una trama in modo lineare e cinematografico. Non ci si può aspettare un chiaro inizio, un avanzamento e un crescendo verso un finale facilmente leggibile. No, i giochi di FromSoftware ideati da Miyazaki si basano sulla " lore ", ovvero su un contesto narrativo fatto da molti dettagli sparsi in giro per il mondo, vuoi nei dialoghi con i PNG, nelle descrizioni degli oggetti e alle volte semplicemente nella mente del director stesso .

Le parole di Morris su Miyazaki

La bellezza della lore è che possiamo creare la nostra versione

Morris afferma: "Una delle grandi idee che hanno guidato la progettazione di questi giochi è [avere] un'esperienza senza soluzione di continuità, e fare il più possibile per fare in modo che non sembri un videogioco", dice Morris, portando come esempio la gestione non convenzionale del multiplayer, che consente di "giocare maggiormente di ruolo, può essere più coinvolgente e, auspicabilmente, può essere un'esperienza più emotiva".

Parlando invece della gestione della lore, scrive: "Con i giochi di FromSoftware, c'è l'idea di non raccontare l'intera storia in modo lineare e di non raccontare ogni dettaglio del mondo. Sento che la storia esiste probabilmente solo nell'immaginazione di Miyazaki, non credo che sia scritta da qualche parte per poter avere un punto di riferimento". Dopo queste parole Morris ha riso.

"Molte informazioni devono essere ricavate da tutto il materiale extra che si può spulciare leggendo le descrizioni degli oggetti. Questa sensazione di auto-scoperta, se è fatta bene, può funzionare davvero".

Se volete scoprire il più possibile su Elden Ring, uno YouTuber ha realizzato una spiegazione completa della lore, dura solo 36 ore.