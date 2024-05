Tesla abbandona il supporto all'app di Steam sui suoi mezzi

Il produttore ha contattato i propri clienti e ha spiegato che "Tesla sta aggiornando il computer di gioco della vostra Model X e il vostro veicolo non è più in grado di avviare Steam. Tutte le altre funzionalità di intrattenimento e app non sono coinvolte" nei cambiamenti.

Beh, se possedete una Tesla Modello S o Modello X, sappiate che in realtà non potrete usare il vostro account Steam. Nel 2022 Telsa aveva annunciato una app nativa beta per Steam sui due modelli di automobili, ma ora la compagnia ha deciso di cancellare la funzione.

Elon Musk è un grande appassionati di videogiochi e il mondo videoludico è sempre più importante nell'economia mondiale, quindi spesso vediamo i videogiochi apparire anche negli spazi che meno ci si aspetterebbe, come ad esempio le automobili. Non è stata una grande sorpresa quando abbiamo scoperto che Tesla avrebbe investito sul lato più videoludico dei propri mezzi, ma siamo rimasti sorpresi dallo scoprire che l'intenzione era di rendere accessibile anche Steam.

La stranezza di supportare Steam su Tesla

Volete giocare a Steam sulla vostra Tesla? Comprate un Steam Deck, è la soluzione migliore

Il mancato supporto di Steam su Tesla non significa che non vi sia più alcun tipo di supporto ai videogiochi, ovviamente. Molti videogiochi non sono però eseguibili sui mezzi della compagnia di Elon Musk e l'arrivo di Steam era una stranezza proprio per questo: avrebbe significato in qualche modo renderli disponibili per il sistema della macchina elettrica o creare una versione di Steam che in automatico adattasse ogni gioco al veicolo.

Non è chiaro perché alla fine i piani siano stati interrotti, ma supponiamo che non sia un problema enorme per molti. Poche persone in possesso di una Tesla avranno reale necessità di usare la propria auto come piattaforma da gioco principale.