Tesla: Steam è ora disponibile sulle automobili di Elon Musk, nei modelli S & X

Telsa ha annunciato che Steam è ora disponibile all'interno dell'infotainment delle automobili in modello S e X.

Questo significa che i possessori di queste automobili potranno utilizzare Steam all'interno di tali modelli di Tesla, per giocare sullo schermo dell'auto, magari durante le pause per la ricarica dell'auto o durante una sosta prolungata.

Secondo quanto riferito, vi sono una serie di giochi che sono disponibili gratuitamente mentre altri saranno a pagamento. Nuovi giochi saranno aggiunti nel corso del tempo.

L'arrivo di Steam su Tesla non è una novità ovviamente. L'aggiornamento era atteso da tempo e già la scorsa estate Elon Musk aveva affermato che era in lavorazione l'integrazione della piattaforma all'interno del sistema infotainment, dove ricordiamo è supportato anche Telsa Arcade, una raccolta di piccoli giochi.

Musk aveva promesso una demo per Steam su Tesla S e X, ma non è mai arrivata. Infine, vi segnaliamo che il motivo per il quale solo tali modelli di automobile supportano Steam è dovuto al fatto che includono una piattaforma hardware specifica pensata proprio per gestire i giochi più complessi.

Nel video vediamo molteplici giochi, compreso Cyberpunk 2077, Elden Ring, GTA 5, CS:GO, Forza Horizon 5, DOOM Eternal e non solo. Diteci, vi interessa una novità di questo tipo per le automobili?