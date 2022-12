Egames league: le Finali nazionali invernali stanno per arrivare con premiazioni, show match e tanto altro

Stanno per arrivare le finali invernali dell'EGAMES league di Call of Duty Warzone, Fortnite e Apex Legends. Lo show conclusivo si svolgerà il 18 dicembre 2023 a partire dalle 14:30 in diretta su Twitch e sarà un mix di esport e spettacolo, con show match, premiazioni in diretta e molto altro.

A chi non la conoscesse possiamo dire che la Egames league è il campionato italiano esport targato EGAMES 365 - MSP Italia , un ente riconosciuto ufficialmente dal Coni. Il torneo ha le stigma di un vero e proprio campionato nazionale e il vincitore di ogni gioco guadagnerà, quindi, il titolo di campione italiano riconosciuto dal Movimento Sportivo Popolare Italiano. Tutti i player che partecipano alla competizione, infatti, sono ufficialmente tesserati.

Come dicevamo, però, le finali del 18 dicembre non saranno uno spettacolo puramente esportivo: non mancheranno, infatti, momenti d'intrattenimento come lo Showmatch di Call of Duty che mette di fronte il team Dsyre con Endired e Zanx contro Bblade e Wartex dei team Goskilla e Finiks.

Le votazione degli Awards 2022

Il cuore dell'evento, però, saranno le finali invernali di Fortnite e Apex Legends, che chiuderanno la giornata. In palio, oltre al titolo di campione d'inverno, c'è anche un posto per le finali nazionali che si giocheranno dal vivo l'11 giugno al Teatro 1 di Cinecittà World, lo stesso studio di Italia's Got Talent.

A chiudere i lavori sarà uno dei momenti più apprezzati dello scorso anno, ovvero la consegna degli Awards 2022, una premiazione di 5 categorie con relativi nominati. A ogni vincitore sarà consegnato un premio personalizzato.