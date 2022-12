Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 è stato rinviato per PC, ecco la nuova data di uscita

Bandai Namco ha annunciato di aver rinviato il lancio della versione PC di Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2. L'action a squadre free-to-play era previsto per il 2022, ma ora la nuova data di uscita è programmata per un generico 2023. Anche il network test previsto prima dell'uscita è stato posticipato, in questo caso ai primi mesi del prossimo anno.

"Ci scusiamo sinceramente per non essere stati in grado di condurre il test di rete nella data prevista ad aprile a causa dell'elevato carico dei server causato dall'accesso intenso, che ha reso difficile la connessione", recita il messaggio degli sviluppatori su Steam.

"Da allora abbiamo indagato sulla causa del problema, e ora che siamo in programma di riprendere il test di rete, ci siamo preparando a svolgerli nuovamente a inizio 2023. Ci scusiamo ancora per la lunga attesa e continueremo a migliorare la qualità del servizio basandoci sui feedback che abbiamo ricevuto dagli utenti."

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 è stato pubblicato in occidente ad ottobre del 2019 per PS4 e successivamente a gennaio 2021 è arrivato anche su PS5. Si tratta di un action game con elementi tattici basato sulla celebre serie creata da Tomino, con mech da combattimento come protagonisti, che si sfidano in match 6 contro 6. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione della versione PS4 di Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2.