Jagex compra Gamepires, autori di SCUM: il gioco riceve nuovo supporto per lo sviluppo

Jagex ha appena acquisito lo studio Gamepires, autore dell'avventura di sopravvivenza SCUM.

Secondo il comunicato stampa, "l'approccio di Gamepires e di Jagex focalizzato sulla community consentirà a SCUM di realizzare il suo pieno potenziale con una versione 1.0 multipiattaforma in futuro".

Jagex supporterà anche lo sviluppo post-pubblicazione di SCUM. L'amministratore delegato di Jagex, Phil Mansell, ha dichiarato: "Crediamo nella visione di Tomislav, Andrej e del loro talentuoso team, che hanno costruito un impressionante gioco di sopravvivenza open world, coltivato una comunità altamente coinvolta e fatto crescere un'attività fortemente redditizia. Con il nostro sostegno e il supporto del team editoriale di Jagex Partners, insieme faremo di SCUM un successo globale ancora maggiore."

Un'ambientazione di SCUM

Il direttore creativo e cofondatore di Gamepires Tomislav Pongrac dichiara in modo simile: "La collaborazione con Jagex ci offre l'opportunità di portare SCUM a un livello superiore. La reputazione mondiale di Jagex come azienda all'interno della quale sono i giocatori a guidare lo sviluppo dei giochi corrisponde alla nostra filosofia e ci aiuterà a crescere come imprenditori e come studio. Siamo estremamente entusiasti di vedere come potremo continuare a lavorare a partire da quanto finora realizzato in SCUM e portare il gioco al suo pieno potenziale".

Per chi non lo sapesse, SCUM vede i giocatori nelle vesti di prigionieri, lasciati soli su un'isola alla disperata ricerca di una via di fuga. Ambientato in Croazia, terra nativa di Gamepires, gruppi fino a 80 giocatori combattono per la sopravvivenza sull'isola, cercando al contempo di rimuovere l'impianto che impedisce la loro fuga.

Il gioco aveva ottenuto successo fin da subito, infatti SCUM ha venduto 700.000 copie in una settimana.