Need for Speed Unbound convince Famitsu, ma il miglior gioco della settimana è un altro

Famitsu, famosa testata giornalistica giapponese, ha pubblicato le nuove recensioni della settimana, permettendoci così di vedere quali sono i voti assegnati ai giochi più in vista sul mercato giapponese in questo momento. Ecco la (breve) lista di questa settimana:

Aviary Attorney: Definitive Edition (Switch) - 8/8/9/8 [33/40]

Cosmo Dreamer (Switch) - 7/8/7/8 [30/40]

Dragon Quest Treasures (Switch) - 9/9/9/9 [36/40]

Need for Speed Unbound (PS5, Xbox Series) - 8/8/8/8 [32/40]

Come potete vedere, Need for Speed Unbound è stato in grado di ottenere un dignitoso 32 su 40. Nella nostra recensione lo abbiamo accolto con meno entusiasmo, invece: "Need for Speed Unbound riesce da un lato a caratterizzare in maniera forte l'esperienza dal punto di vista visivo, grazie al controverso effetto in stile "Chi ha incastrato Roger Rabbit?" che vede personaggi in cel shading muoversi all'interno di un mondo reso in maniera realistica, auto e scenari compresi; dall'altro rimane sul vago in termini di gameplay, riprendendo l'indovinata formula di Heat ma senza grande convinzione, mettendo in campo un modello di guida che non siamo riusciti ad apprezzare fino in fondo e un open world senza dubbio bello da vedere ma che non fornisce motivi concreti per essere esplorato a fondo."

A dominare però è Dragon Quest Treasures, il nuovo spin-off della saga di Square Enix che abbiamo recentemente recensito e accolto leggermente più freddamente rispetto a Famitsu. Ecco un estratto: "Non credevamo che Dragon Quest Treasures ci avrebbe divertito così tanto: pur con le sue spigolosità - specialmente dal punto di vista tecnico - il titolo Square Enix è un gioiellino che incastra tantissime dinamiche in un tutt'uno che funziona e incolla allo schermo di Switch per parecchie ore, specie se ci si impunta di trovare tutti i tesori e scoprire ogni segreto di Draconia. Su un'altra piattaforma forse sarebbe riuscito meglio, ma al momento non sembra sia prevista alcuna conversione. In ogni caso, non possiamo fare a meno di consigliarlo ai super fan di Dragon Quest e a chi cerca un'avventura fantasy coloratissima e spensierata."

Ricordiamo che Famitsu utilizza un sistema particolare per le recensioni: invece di una sola persona, ogni gioco viene trattato da quattro recensori che assegna un voto in decimi. Infine, questi vengono sommati e si ottiene un numero totale che arriva fino a quaranta.

Diteci, avete intenzione di giocare a uno di questi giochi?