Dragon Quest Treasures, recensione

Come tanti GDR anche Dragon Quest ha avuto i suoi spin-off, e tra i titoli che si sono susseguiti negli anni, quelli incentrati sul variopinto bestiario della serie - curato, come sempre, dal mangaka Akira Toriyama - sono senza dubbio i più apprezzati. Dragon Quest Treasures non è esattamente il nuovo Dragon Quest Monsters: Joker che molti aspettavano, ma con un cast come quello di Dragon Quest XI lo spin-off si scriveva praticamente da solo, e l'idea di metterci come protagonisti Erik e sua sorella Mia, molti anni prima che incontrassero il Lucente, è stata un colpo di genio.

Tesori e mostri

Dragon Quest Treasures racconta un'avventura di Erik e Mia quando erano bambini

Il prologo di Dragon Quest Treasures imbastisce la narrativa di questo spin-off, raccontandoci come Erik e Mia siano finiti nell'arcipelago flottante di Draconia dopo aver trovato due pugnali magici che permettono di comunicare coi mostri. Armati di questo potere, e della capacità di percepire i tesori sepolti nelle vicinanze, i due bambini fondano una brigata tutta loro con l'obiettivo di trovare le Sette Gemme del Drago - no, sul serio! - prima degli altri cacciatori di tesori per ristabilire la pace nelle lande di Draconia... e magari diventare ricchi sfondati al tempo stesso.

Una trama che è un pretesto, tirato un po' troppe per le lunghe in un prologo che serve a stabilire i personaggi, le rivalità e le basi del gameplay attraverso una miriade di scenette e dialoghi che metteranno a dura prova i nervi di chi vorrebbe soltanto giocare. Gli autori hanno annacquato le caratteristiche di Erik e Mia, che ancora non sono i lestofanti conosciuti in Dragon Quest XI: è bene precisare che i fan dello splendido GDR nipponico ritroveranno solo loro in questa storia, che praticamente non si ricollega in alcun modo al titolo originale... se non per le musiche, che sono proprio le stesse composte da Kōichi Sugiyama per l'undicesimo capitolo e per ogni altro Dragon Quest precedente.

I più appassionati, invece, riconosceranno nei tesori dissotterrati dai nostri beniamini un tripudio di citazioni e riferimenti a tutti i Dragon Quest, tra statue che raffigurano personaggi e mostri iconici, riproduzioni di armi e armature, manufatti e così via. Ogni tesoro ha un valore specifico, che dipende dalla sua qualità e rarità: il conteggio complessivo accresce il grado della brigata di Erik e Mia, e sta proprio lì il trucco del gameplay, il meccanismo che trasforma Dragon Quest Treasures in una piccola ma inarrestabile dipendenza. Una volta superato il suddetto prologo, infatti, si spalanca un mondo da esplorare liberamente. A frenare il giocatore ci sono solo i passaggi che richiedono specifiche capacità di movimento e il livello dei nemici, che si possono comunque aggirare con un po' di bravura, ma fondamentalmente è possibile scegliere un'isola dell'arcipelago ed esplorarla subito in lungo e in largo.

La strutturazione geografica delle mappe è notevole. Ogni isola rappresenta un bioma - il deserto, le montagne innevate, le campagne e così via - e si sviluppa sia orizzontalmente che verticalmente. Le abilità dei mostri, come la planata o il lancio, aiutano il giocatore a raggiungere i diversi luoghi, ma non c'è una progressione lineare da rispettare, poiché le abilità sono tutte disponibili fin da subito: bisogna solo procacciarsele.

Dragon Quest Treasures, potete reclutare praticamente qualsiasi mostro

La storia affida a Erik e Mia un paio di mostriciattoli fin da subito, ma gli altri si dovranno convincere a suon di botte: sconfiggendo un nemico, c'è la possibilità che si proponga alla brigata nell'apposita schermata di reclutamento. A quel punto, dovremo solo spendere i materiali richiesti per annettere il mostro alla brigata e aggiungerlo alla squadra, che si compone di Erik o Mia - possiamo scegliere chi controllare alla base, fermo restando che tra i due non c'è alcuna differenza di gameplay o narrativa - e un massimo di tre mostri. Sebbene non ci sia una gran varietà di famiglie di mostri, ciascuna variante possiede vulnerabilità elementali diverse o specifici incantesimi o colpi speciali, come l'Attacco del drago, una sorta di super mossa che scarica l'indicatore sotto il ritratto di Erik/Mia e colpisce tutti i nemici nell'area.

Scegliere i mostri giusti è importante non tanto per il loro kit di abilità da combattimento o di movimento, ma anche e soprattutto per le loro capacità di percezione che aiutano a scovare meglio i tesori nascosti nelle isole. Ed è qui che entra in gioco il Tesoroscopio.

Dragon Quest Treasures, il Tesoroscopio aiuta a localizzare i tesori più rari

Se i mostri che ci portiamo d'appresso sono compatibili coi tesori percepiti nell'isola - un valore che cambia ogni volta che torniamo alla base - allora troveremo i forzieri meno rari semplicemente a vista. Ma nel caso in cui ci sia un tesoro raro nei paraggi, i mostri ci avvertiranno di usare il Tesoroscopio, un manufatto che indica la direzione in cui è presente il forziere e che innesca le Visioni mostruose: in pratica scatta una foto dalla prospettiva di ciascun mostro, e starà a noi triangolare la posizione del prezioso per andare a dissotterrarlo. È una dinamica interessante - anche se avrebbe potuto essere più intuitiva e scorrevole - che rappresenta soltanto il preludio al loop di gameplay, perché a questo punto abbiamo scalfito soltanto la superficie di Dragon Quest Treasures.