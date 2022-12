PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 nominati ai The Game Awards 2022 in offerta

Su PlayStation Store è partita una promozione legata ai The Game Awards 2022, con i vari giochi PS5 e PS4 presenti nelle nomination disponibili in offerta a prezzi molto interessanti. Attenzione, però: gli sconti dureranno solo fino al 12 dicembre.

Se avete presente la lista dei finalisti ai The Game Awards 2022, saprete che c'è stata parecchia polemica circa la nomination di Stray anche nella categoria Game of the Year. Ebbene, la deliziosa avventura di BlueTwelve Studio può essere vostra a 23,99€ anziché 29,99 nella doppia versione PS5 e PS4.

Un altro titolo parecchio quotato è senza dubbio A Plague Tale: Requiem, la coinvolgente avventura a base stealth che conclude la drammatica saga di Amicia e Hugo sullo sfondo dell'Europa medievale. Nominato in cinque diverse categorie, incluso Game of the Year, il titolo di Asobo Studio è disponibile a 47,99€ anziché 59,99.

Per celebrare la nomination di Cyberpunk: Edgerunners come migliore adattamento si è pensato bene di mettere nuovamente in promozione Cyberpunk 2077, che potete portarvi a casa nella doppia versione PS5 e PS4 a 24,99€ anziché 49,99, risparmiando quindi il 50%.

Nominato nelle categorie Best Action Game e Best Multiplayer, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge rientra anch'esso tra le offerte, ed è infatti disponibile a 19,99€ anziché 24,99, così come Cult of the Lamb, nominato fra i migliori indie, anch'esso disponibile a 19,99€ anziché 24,99.

Potete controllare la pagina delle offerte sul PlayStation Store, che vede la presenza anche di diversi titoli che non hanno nulla a che fare con i The Game Awards 2022, cliccando qui.