Epic Games Store: giochi gratis dell'8 dicembre 2022 disponibili, link per il download

Da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di giovedì 8 dicembre 2022. Come annunciato la scorsa settimana i titoli in questione sono Saints Row IV: Re-Elected e Wildcat Gun Machine.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del data dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Saints Row IV: Re-Elected, e da qui quella di Wildcat Gun Machine.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 15 dicembre 2022, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Saints Row IV: Re-Elected è l'edizione completa del quarto capitolo della caciarona serie action in terza persona open world di Volition che include ben 25 DLC. Questa volta i Santi, ora a capo degli Stati Uniti, dovranno vedersela con un'invasione aliena, che dovremo contrastare con poteri e armi fuori scala. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Saints Row 4: Re-Elected.

Ora sei tu il presidente! I Santi sono passati dagli attici di lusso alla Casa Bianca, ma ora la Terra è stata invasa e tocca a te salvarla ricorrendo a un arsenale di super poteri e strane armi nel gioco open-world più selvaggio di tutti.

Divertiti con le folli bizzarrie di Saints Row IV.

Super eroe al comando: saltare da un edificio all'altro, uccidere col pensiero, travolgere i carri armati. Sono solo alcuni dei poteri disponibili. Giochi di distruzione alieni: sfodera un impressionante arsenale di veicoli e armi alieni. Il raggio gonfiante, il polarizzatore, il disintegratore e molto altro. Armi personalizzate, distruzione personalizzata: hai personalizzato il tuo personaggio e i tuoi vestiti? Ora hai anche un potente sistema di personalizzazione delle armi. Re-Elected al completo: Saints Row IV: Re-Elected contiene ben 25 DLC.

Saints Row IV

Wildcat Gun Machine è un dungeon crawler con dinamiche da bullet hell in cui dovremo affrontare orde di nemici assetati di sangue, soprattutto il nostro, facendo affidamento su un vasto arsenale di armi, incluso un gigantesco mech pilotabile. Stando agli sviluppatori, il livello di difficoltà del gioco è tarato verso l'alto e pensato appositamente per offrire "enigmi di combattimento" soddisfacenti a chi cerca una sfida.

Wildcat Gun Machine è un esplosivo giro sulle montagne russe! Lanciati in un infernale dungeon crawler pieno di proiettili in cui affronti orde di disgustose creature di carne con una grande varietà di pistole, mech giganti e graziosi gattini.

Esplora dungeon labirintici e libera giganteschi mech da antiche divinità demoniache. Gli scontri con i nemici sono impegnativi e progettati accuratamente, non randomizzati, per fornirti difficili combattimenti-rompicapo.

Migliora gli equipaggiamenti, stermina i nemici, muori e vendicati! Oltre 40 tipi di armi tra cui scegliere. Ciascuna dispone di caratteristiche uniche come proiettili a mira automatica, raggi laser a lungo raggio o colpi con un raggio esplosivo enorme.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store dell'8 dicembre 2022? Fatecelo sapere nei commenti.