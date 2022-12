Epic Games Store, il gioco gratis del 15 dicembre 2022 è misterioso

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente che il gioco gratis disponibile per gli utenti della piattaforma a partire dal 15 dicembre 2022 è... un mistero. Ebbene sì: scopriremo di cosa si tratta solo giovedì prossimo alle 17.00.

Nessun segreto invece per la conferma che sono disponibili i giochi gratis di oggi, 8 dicembre: effettuare il download è davvero semplice, ma se avete qualche dubbio cliccate sulla notizia e ci troverete tutte le istruzioni del caso.

Tornando all'annuncio di oggi, è già accaduto diverse volte in passato che l'Epic Games Store decidesse di non rivelare il gioco gratis fino all'ultimo momento: una mossa strategica spesso legata a un nome importante, di cui però al momento non si sa nulla.

Magari qualche leaker ne anticiperà il reveal? Per il momento da quel fronte è arrivata la notizia che Epic Games Store regalerà giochi ogni giorno da metà dicembre con il calendario dell'avvento, ripetendo dunque l'iniziativa già vista negli scorsi anni.