The Forest Quartet, la recensione di un puzzle game su vita, morte e jazz

Il mondo videoludico si è confrontato a più riprese con argomenti complessi e dolorosi: la morte di una persona cara e il trauma dello sradicamento dal proprio contesto familiare sono al centro di titoli come Gris, What Remains of Edith Finch, il recente How To Say Goodbye, e molti altri ancora. Anche il piccolo team danese Mads & Friends ha voluto dire la propria sul tema del lutto, raccontando la storia di The Forest Quartet, band che si trova ad affrontare la scomparsa della cantante e sassofonista Nina.

La voce di Nina percorre tutto The Forest Quartet come un filo rosso che regge sia le meccaniche di gameplay sia le riflessioni dei suoi tre compagni musicisti rimasti in vita. Attraversando la foresta che ha dato il nome alla band, lo spirito di Nina - condotto dal giocatore - dovrà aiutare gli amici ad andare avanti e a elaborare il lutto: gli enigmi sono finalizzati proprio a "liberare" la mente dei tre da paure e dolore, nell'ambito di una struttura tripartita che esplora diversi modi di far fronte alla morte di una persona amata. Visto che la protagonista è l'anima della defunta Nina, viene però da chiedersi quale sia l'agency riconosciuta da Mads & Friends ai vivi nell'affrontare un evento traumatico.

Ne discutiamo nella nostra recensione di The Forest Quartet.