Dragon Quest Treasures: voti buoni dalla critica

Emerse le prime recensioni di Dragon Quest Treasures i cui voti parlano di un gioco buono, ma senza particolari picchi. Sostanzialmente è un'avventura pensata per compiacere i fan di Dragon Quest che riesce a divertire il giusto, ma senza provare mai nulla di particolare.

Multiplayer.it - 7.5 / 10

God is a Geek - 9 / 10

Nintendo Life - 8 / 10

Twinfinite - 4 / 5

Hardcore Gamer - 4 / 5

GameSpew - 8 / 10

Siliconera - 8 / 10

Prima Games - 8 / 10

Destructoid - 7.5 / 10

Digital Trends - 3 / 5

Alcune recensioni lo consigliano in particolare ai giocatori più giovani, quelli cui magari non interessa una trama particolarmente intricata. Dentro c'è tutto quello che ci si può aspettare da un gioco di ruolo giapponese, solo ridotto all'osso per essere accessibile da chiunque.

In termini di quantità, come potete vedere i voti oscillano tutti sull'otto, con nessun picco particolare. Insomma, un'esperienza di buon livello che sarà gradita dai fan del franchise ma che non cambierà il mondo dei videogiochi.